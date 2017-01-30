Польша и США начали совместные военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На полигоне на западе Польши в понедельник состоялось открытие польско-американских военных учений, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
В маневрах на полигоне Жагань-Карлики участвуют танковые отряды и артиллерия. Совместные тренировочные занятия должны проверить возможности сотрудничества подразделений обеих армий. Как сообщил майор Артур Пиньковский, такие тренировочные занятия происходят уже некоторое время, а нынешние специальные показы связаны с визитом президента.
Президент Польши Анджей Дуда, который посетил церемонию открытия, выразил надежду, что присутствие солдат армии США в Польше будет способствовать укреплению польско-американских отношений. По его словам, пространство союзнической безопасности протянуто на Польшу.
"Как представители народа, как представители поляков, великой традиции польской армии, с большой радостью поздравляем наших американских союзников, солдат армии США. Мы верим, что этот момент является историческим так, как меняется парадигма безопасности в нашей части Европы и в нашей части мира . Не только в документах, но сегодня физически Североатлантический альянс, армия США - присутствует в Польше ", - заявил президент А.Дуда.
Польский глава сказал об уверенности, что первые совместные маневры и каждый следующий день совместных действий строит сотрудничество и союзническую дружбу между обеими армиями и народами.
Американские солдаты находятся в Польше уже несколько недель. Увеличение присутствия США на северо-восточных и юго-восточных рубежах НАТО является частью операции Atlantic Resolve, что происходит в рамках программы увеличения американского присутствия в Европе (European Reassurance Initiative), которая объявлена после российской агрессии в Украине.