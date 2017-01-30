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Польша и США начали совместные военные учения

Польша и США начали совместные военные учения

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. На полигоне на западе Польши в понедельник состоялось открытие польско-американских военных учений, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В маневрах на полигоне Жагань-Карлики участвуют танковые отряды и артиллерия. Совместные тренировочные занятия должны проверить возможности сотрудничества подразделений обеих армий. Как сообщил майор Артур Пиньковский, такие тренировочные занятия происходят уже некоторое время, а нынешние специальные показы связаны с визитом президента.

Президент Польши Анджей Дуда, который посетил церемонию открытия, выразил надежду, что присутствие солдат армии США в Польше будет способствовать укреплению польско-американских отношений. По его словам, пространство союзнической безопасности протянуто на Польшу.

"Как представители народа, как представители поляков, великой традиции польской армии, с большой радостью поздравляем наших американских союзников, солдат армии США. Мы верим, что этот момент является историческим так, как меняется парадигма безопасности в нашей части Европы и в нашей части мира . Не только в документах, но сегодня физически Североатлантический альянс, армия США - присутствует в Польше ", - заявил президент А.Дуда.

Польский глава сказал об уверенности, что первые совместные маневры и каждый следующий день совместных действий строит  сотрудничество и союзническую дружбу между обеими армиями и народами.

Американские солдаты находятся в Польше уже несколько недель. Увеличение присутствия США на северо-восточных и юго-восточных рубежах НАТО является частью операции Atlantic Resolve, что происходит в рамках программы увеличения американского присутствия в Европе (European Reassurance Initiative), которая объявлена ​​после российской агрессии в Украине.

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