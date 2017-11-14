Польща і Швеція: ЄС має бути відкритим для країн "Східного партнерства"

"Польща та Швеція залишаються прихильними до Східного партнерства. І, як завжди підкреслювали Швеція та Польща, двері повинні залишатися відкритими для потенційного членства країн, які дійсно трансформуються. Ми беремо на себе відповідальність за ці відносини і переконані, що зміцнення відносин між ЄС та його східними партнерами призведе до кращого життя людей в наших країнах", - сказано в заяві.

Східне партнерство було ініційоване Польщею та Швецією та означало поглиблення співпраці ЄС з шістьма сусідніми країнами - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною, йдеться в заяві.

За словами міністрів, Східне Партнерство є однією з найуспішніших зовнішньополітичних ініціатив ЄС, проте, незважаючи на минулі успіхи, воно потребує відродження, щоб залишатися актуальним у майбутньому.

Публікація присвячена майбутньому саміту Східного партнерства ЄС, який відбудеться 24 листопада в Брюсселі.

Нагадаємо, Європейський Союз планує перегляд порядку денного асоціації з Україною на 2018 рік.