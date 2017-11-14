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Польша и Швеция: ЕС должен быть открытым для стран "Восточного партнерства"

Польша и Швеция: ЕС должен быть открытым для стран "Восточного партнерства"

Киев  •  УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейский союз должен держать двери открытыми для потенциального членства в блоке стран Восточного партнерства, которые готовы к трансформации. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Польши и Швеции Витольда Ващиковского и Валльстрём, опубликованной изданием EUobserver, передает УНН.

"Польша и Швеция остаются приверженными Восточному партнерству. И, как всегда подчеркивали Швеция и Польша, двери должны оставаться открытыми для потенциального членства стран, которые действительно трансформируются. Мы берем на себя ответственность за эти отношения и убеждены, что укрепление отношений между ЕС и его восточными партнерами приведет к лучшему жизнь людей в наших странах", - сказано в заявлении.

Восточное партнерство было инициировано Польшей и Швецией и означало углубление сотрудничества ЕС с шестью соседними странами - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, говорится в заявлении.

По словам министров, Восточное партнерство является одной из самых успешных внешнеполитических инициатив ЕС, однако, несмотря на прошлые успехи, оно нуждается в возрождении, чтобы оставаться актуальным в будущем.

Публикация посвящена предстоящему саммиту Восточного партнерства ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Напомним, Европейский Союз планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018 год.

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