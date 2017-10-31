Польща до 2019 року закупить перші американські ракетні комплекси "Patriot"

За словами Мацєревича два роки — це реальний термін, який випливає з останніх переговорів поміж Польщею та фірмою “Raytheon” про постачання американських ракетних комплексів “Patriot”.

“Постачання перших комплексів "Patriot" є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією і підтримки цих переговорів самим президентом Дональдом Трампом. Згідно із підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів „Patriot“ буде розділено на два етапи”, — сказав Мацєревич.

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Він наголосив, що на першому етапі Польща отримає чотири вогневі одиниці, тобто дві батареї з 12 ракетами у найновішій доступній на ринку версії, а на другому — Польща мала би отримати комплекси, озброєні ракетами SkyCeptor, розробленими Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Як повідомляв УНН, у липні Польща підписала зі США угоду щодо закупівлі ракетних систем Patriot.