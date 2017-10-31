Польша до 2019 года закупит первые американские ракетные комплексы "Patriot"

По словам Мацеревича два года - это реальный срок, который следует из последних переговоров между Польшей и фирмой "Raytheon" о поставках американских ракетных комплексов "Patriot".

"Поставка первых комплексов "Patriot" является результатом ускорения переговоров с американской администрацией и поддержки этих переговоров самим президентом Дональдом Трампом. Согласно подписанному в июле меморандуму, поставки ракетных комплексов "Patriot" будет разделен на два этапа", - сказал Мацеревич.

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Он отметил, что на первом этапе Польша получит четыре огневые единицы, то есть две батареи с 12 ракетами в новейшей доступной на рынке версии, а на втором - Польша должна была получить комплексы, вооруженные ракетами SkyCeptor, разработанными Соединенными Штатами и Израилем.

Как сообщал УНН, в июле Польша подписала с США соглашение по закупке ракетных систем Patriot.