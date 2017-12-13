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Польща абсолютно проти будівництва “Північного потоку-2” - Дуда

Польща абсолютно проти будівництва “Північного потоку-2” - Дуда

Київ • УНН

 • 13642 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Польща виступає абсолютно проти будівництва “Північного потоку-2”. Про це сьогодні заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Харкові, передає УНН.

“Позиція Польщі щодо "Північного потоку-2" є абсолютно незмінною - ми абсолютно проти цієї інвестиції. Ми вважаємо, що вона топче європейські норми і вона проти інтересів Європейського Союзу. І тут наші позиції з самого початку ідентичні й однозначні”, — наголосив він.

Нагадаємо, гірниче управління німецького міста Штральзунд дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що спільний лист до Європейського Союзу від парламентів України та Польщі щодо неприпустимості газогону "Північний потік-2" узгоджено.

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