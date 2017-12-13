Польша абсолютно против строительства "Северного потока-2" - Дуда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Польша выступает абсолютно против строительства "Северного потока-2". Об этом сегодня заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Харькове, передает УНН.
"Позиция Польши по "Северному потоку-2" абсолютно неизменная - мы абсолютно против этой инвестиции. Мы считаем, что она топчет европейские нормы и она против интересов Европейского Союза. И здесь наши позиции с самого начала идентичны и однозначные ", - подчеркнул он.
Напомним, горное управление немецкого города Штральзунд позволило строительство газопровода "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что совместное письмо в Европейский Союз от парламентов Украины и Польши о недопустимости газопровода "Северный поток-2" согласованно.