Польша абсолютно против строительства "Северного потока-2" - Дуда

"Позиция Польши по "Северному потоку-2" абсолютно неизменная - мы абсолютно против этой инвестиции. Мы считаем, что она топчет европейские нормы и она против интересов Европейского Союза. И здесь наши позиции с самого начала идентичны и однозначные ", - подчеркнул он.

Напомним, горное управление немецкого города Штральзунд позволило строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что совместное письмо в Европейский Союз от парламентов Украины и Польши о недопустимости газопровода "Северный поток-2" согласованно.