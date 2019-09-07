Полозов назвав терміни прибуття українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські моряки, захоплені ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, прибудуть до Борисполя протягом 1,5 години. Про це сьогодні повідомив журналістам адвокат Микола Полозов в Борисполі, передає кореспондент УНН.
"Через 1,5 години максимум. Літак вже злетів", - сказав Полозов, відповідаючи на питання журналістів про час прибуття.
"Що стосується моряків, наші адвокати бачили їх учора. Всі були готові летіти додому. Щодо них останні 1,5 тижні йшло оформлення документів, паспортів. Природно, моряки знали, що готується - не знали точний день. Звичайно, всі готувалися летіти додому, на батьківщину, до своїх близьких", - повідомив він.
Нагадаємо, український літак з утримуваними особами на борту - перетнув державний кордон України.