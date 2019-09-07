Полозов назвал сроки прибытия украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские моряки, захваченые ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, прибудут в Борисполь в течении 1,5 часа. Об этом сегодня сообщил журналистам адвокат Николай Полозов в Борисполе, передаёт корреспондент УНН.
“Через 1,5 часа максимум. Самолёт уже взлетел”, — сказал Полозов, отвечая на вопросы журналистов о времени прибытия.
“Что касается моряков, наши адвокаты видели их вчера. Все были готовы лететь домой. В отношении них последние 1,5 недели шло оформление документов, паспортов. Естественно, моряки знали, что готовится — не знали точный день. Конечно, все готовились лететь домой, на родину к своим близким”, — сообщил он.
Напомним, украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту - пересек государственную границу Украины.