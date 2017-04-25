Половину вартості газопроводу "Північний потік-2" оплатять компанії ЄС - "Газпром"

"П'ять європейських компаній зобов'язуються надати довгострокове фінансування в обсязі 50% від загальної вартості проекту, яка зараз оцінюється в 9,5 млрд євро. Внесок кожної з компаній становитиме до 950 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Наразі єдиним акціонером проектної компанії Nord Stream 2 AG залишиться "Газпром".

"Nord Stream 2 AG підписала з компаніями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall угоди про фінансування проекту газопроводу" Північний потік-2", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

Як повідомляв УНН, Україна подала позов до Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо "Північного потоку-2".