Половину стоимости газопровода "Северный поток-2" оплатят компании ЕС - "Газпром"

“Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро”, — говорится в сообщении.

В данный момент единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется “Газпром”.

“Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода “Северный поток-2”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, проект “Северный поток-2” предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

Как сообщал УНН, Украина подала иск в Секретариат энергетического сообщества относительно “Северного потока-2”.