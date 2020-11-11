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Половинчастий карантин не зупинить поширення COVID-19, але знищить бізнес - експерти

Половинчастий карантин не зупинить поширення COVID-19, але знищить бізнес - експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Запровадження МОЗом карантину вихідного дня не вирішить проблеми стрімкого розвитку в Україні другої хвилі пандемії COVID-19. Разом з тим, така обмежувальна міра може знищити залишки і без того дихаючої на ладан економіки, привести до втрати українцями сотень тисяч робочих місць і соціального колапсу. Такої думки дотримуються опитані медики, представники бізнесу та економічні експерти, передає УНН.

За словами головного лікаря медичного центру "Амедіка" Ігоря Тіхтенка, половинчасті заходи МОЗ у вигляді жорстких карантинних обмежень у вихідні дні ні до чого доброго не приведуть. Зупинити поширення інфекції такими методами просто неможливо.

"У мене до цього відношення лікарське і особисте людське. Не можна вводити половинчастих заходів. Я прихильник жорсткого карантину. Якщо ми повинні його вводити, то давайте це зробимо за прикладом Ізраїлю, Італії. А половинчасті рішення не приведуть ні до якого результату. Чим відрізняється неділя від вівторка? У неділю люди повинні відпочивати від робочого тижня - сходити з дітьми в зоопарк, кафе, театр, кінотеатр. У мене питання: хіба вони не зможуть зробити цього в будній день після 18.00? Зможуть! І чим відрізняється час з 18.00 до 24.00 середи від часу з 8.00 до 24.00 суботи? Нічим! Це проста епідеміологічна формула. Тому, якщо і вводити карантинні заходи і обмежувальні заходи, то жорстко, по всій країні і на всі дні, цілодобово", - говорить лікар.

Тіхтенко додав, що на тлі спочатку проваленого завдання по мінімізації зростання COVID-19, Міністерство охорони здоров'я завдасть болючого удару по економіці країни в цілому і бізнесу зокрема.

"Є й проста формула бізнесу: бізнес - це організація робочих місць і створення додаткової вартості. Будь-який карантинний захід виключає створення робочого місця. Відповідно, в країні відсутня додаткова вартість", - резюмував медик.

На думку експерта дискусійного клубу Олега Пендзина, найсильніше від карантину вихідного дня постраждають сфери харчування, побутових послуг та розваг.

"Що стосується карантину вихідного дня, то найбільше постраждають заклади громадського харчування, культури, послуг, в яких пік завантаженості припадає саме на вихідні дні. По суті, їм обріжуть половину їх місячного доходу, якщо не більше ... Цей захід не дасть очікуваного результату щодо захисту від зараження, але зіграє сильну негативну роль з точки зору економічних процесів", - переконаний Пендзин.

Серйозними наслідками для соціуму загрожує заборона на роботу у вихідні дні операторів поштового зв'язку. На думку директора з розвитку мережі компанії "Нова пошта" Євгенія Тафійчука, обмеження, що настільки суперечить здоровій логіці,  стане лише каталізатором масових порушень людьми карантинних норм.

"Даним кроком МОЗ просто обрізає життєво важливу ​​логістичну артерію, яка з перших днів карантину в Україні постачала людям в безпечному дистанційному режимі все необхідне, в тому чисел - товари першої необхідності. За останній місяць в "Новій Пошті" різко зріс обсяг замовлень на поштову доставку продуктів харчування, ліків, дезінфікуючих та засобів особистої гігієни. В умовах стрімкого розвитку пандемії, люди все більше бояться виходити з дому без потреби, вважаючи за краще купувати все необхідне в інтернеті і отримувати товари безпечним шляхом - через пошту! У нашій компанії вже давно налагоджена схема безконтактного оформлення, оплати і видачі посилок. Всі відділення відповідають встановленим урядом протиепідеміологічним нормативам. Якщо зараз, коли кількість тих, хто щодня інфікується наближається вже до 10 тисяч осіб, зупинити роботу поштових операторів навіть на вихідні дні, це змусить населення країни бігати по магазинах і аптеках, ризикуючи власним здоров'ям. У нас 7500 відділень по всій країні, які рівномірно обслуговують людей протягом тижня без скупчення. Вважаю, що такий стратегічний для держави напрямок, як поштовий зв'язок, має працювати в безперервному режимі аж до крайнього моменту - ймовірного введення комендантської години", - вважає Євген Тафійчук.

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