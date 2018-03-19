Половина інвесторів готові купувати житло у будинках, які зводяться - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Серед бажаючих придбати житло в новобудовах половина готові купувати квартири у будинках, які ще зводяться. Таку думку висловив ріелтор Олександра Гришко, повідомляє УНН з посиланням на профільний сайт Domik.ua.
Експерт повідомив, що квартири в новобудовах Києва користуються попитом серед покупців. Експерт поділився думкою, що такі об'єкти в більшості випадків вибирають молоді сім'ї.
На думку фахівця, 50% покупців вважають за краще купувати житло у новобудовах, які тільки споруджуються, а 50% цікавляться квартирами у введених в експлуатацію нових житлових комплексах.
Таку ж точку зору підтримав Герман Авдалов.
"Клієнти купують житло в багатоквартирних нових житлових будинках на різних етапах будівництва. Ті, хто не довіряють столичним будівельним компаніям, купують квартири в зданих новобудовах. Покупці, які прагнуть купити житло за максимально низькою вартістю, інвестують в будівництво багатоквартирних житлових будинків на етапі котловану", - розповів експерт.
Нагадаємо, експерти радять купувати житло в новобудовах у надійних забудовників, детально вивчивши репутацію і історію реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" у 2017 році здав в експлуатацію майже чверть від усього введеного в експлуатацію в столиці житла - близько 350 тис. квадратних метрів.