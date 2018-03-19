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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7124 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13296 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59792 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72165 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Половина инвесторов готовы приобретать жилье в строящихся домах – эксперт

Половина инвесторов готовы приобретать жилье в строящихся домах – эксперт

Киев  •  УНН

 • 8349 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Среди желающих приобрести жилье в новостройках половина готовы покупать квартиры в строящихся домах. Такую мысль высказал риэлтор Александра Гришко, сообщает УНН со ссылкой на профильный сайт Domik.ua.

Эксперт сообщил, что квартиры в новостройках Киева пользуются спросом среди покупателей. Эксперт поделился мнением, что такие объекты в большинстве случаев выбирают молодые семьи.

По мнению специалиста, 50% покупателей предпочитают приобретать жилье в строящихся новостройках, а 50% интересуются квартирами во введенных в эксплуатацию новых жилых комплексах.

Такую же точку зрения поддержал Герман Авдалов.

“Клиенты покупают жилье в многоквартирных новых жилых домах на разных этапах возведения. Те, кто не доверяют столичным строительным компаниям, приобретают квартиры в сданных новостройках. Покупатели, которые стремятся купить жилье по максимально низкой стоимости, инвестируют в строительство многоквартирных жилых домов на этапе устройства котлована”, — рассказал эксперт.

Напомним, эксперты советуют приобретать жилье в новостройках у надежных застройщиков, детально изучив репутацию и историю реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” в 2017 году сдал в эксплуатацию почти четверть от всего введенного в эксплуатацию в столице жилья — около 350 тыс. квадратных метров.

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