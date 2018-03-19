Половина инвесторов готовы приобретать жилье в строящихся домах – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Среди желающих приобрести жилье в новостройках половина готовы покупать квартиры в строящихся домах. Такую мысль высказал риэлтор Александра Гришко, сообщает УНН со ссылкой на профильный сайт Domik.ua.
Эксперт сообщил, что квартиры в новостройках Киева пользуются спросом среди покупателей. Эксперт поделился мнением, что такие объекты в большинстве случаев выбирают молодые семьи.
По мнению специалиста, 50% покупателей предпочитают приобретать жилье в строящихся новостройках, а 50% интересуются квартирами во введенных в эксплуатацию новых жилых комплексах.
Такую же точку зрения поддержал Герман Авдалов.
“Клиенты покупают жилье в многоквартирных новых жилых домах на разных этапах возведения. Те, кто не доверяют столичным строительным компаниям, приобретают квартиры в сданных новостройках. Покупатели, которые стремятся купить жилье по максимально низкой стоимости, инвестируют в строительство многоквартирных жилых домов на этапе устройства котлована”, — рассказал эксперт.
Напомним, эксперты советуют приобретать жилье в новостройках у надежных застройщиков, детально изучив репутацию и историю реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” в 2017 году сдал в эксплуатацию почти четверть от всего введенного в эксплуатацию в столице жилья — около 350 тыс. квадратных метров.