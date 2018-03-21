Пологи та ведення вагітності стануть для українок безкоштовними

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Пологи в Україні оплачуватиме держава. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.

“Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнта після запровадження реформи. Держава покриє на 100% вартість цих послуг”, — сказано у повідомленні.

У відомстві звернули увагу на те, що медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль.

При цьому, у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також біженцям або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

  • екстреної медичної допомоги;
  • первинної медичної допомоги;
  • вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
  • третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • паліативної медичної допомоги;
  • медичної реабілітації;
  • медичної допомоги дітям до 16 років;
  • медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Медреформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям. Зокрема, стаціонари або лікарні з 2020 року отримуватимуть від держави оплату за надані послуги конкретному пацієнту.

Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі без винятку жінки, проте розмір цих виплат буде різнитись. Крім того, усі батьки мають право на допомогу при народженні дитини, яка становить у 2018 році 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.

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