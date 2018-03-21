Роды и ведение беременности станут для украинок бесплатными

“Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг”, - сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц.

При этом, в рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также беженцам или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Госбюджета необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением:



экстренной медицинской помощи;



первичной медицинской помощи;



вторичной (специализированной) медицинской помощи;



третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;



паллиативной медицинской помощи;



медицинской реабилитации;



медицинской помощи детям до 16 лет;



медицинской помощи в связи с беременностью и родами.



Медреформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, предоставляемых украинцам. В частности, стационары или больницы с 2020 года будут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все без исключения женщины, однако размер этих выплат будет отличаться. Кроме того, все родители имеют право на помощь при рождении ребенка, которая составляет в 2018 году 41 280 грн независимо от количества детей в семье.