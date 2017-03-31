Полковник СБУ загинув у Маріуполі внаслідок підриву авто
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Маріуполі загинув полковник Служби безпеки України Олександр Хараберюш внаслідок підриву автомобіля бойовиками. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Сьогодні, близько 8.30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, у результаті чого загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш”, — йдеться у повідомленні.
У СБУ пообіцяли в найкоротші терміни покарати бойовиків, які підірвали авто.
“СБУ зробить все, щоб знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко”, — сказав Голова СБ України Василь Грицак.
Як зазначається, в О.Хараберюша залишилося двоє дітей, молодшій доньці — два роки.
У СБУ висловили родині та близьким глибокі співчуття.
“Родина нашого співробітника отримає від Служби повну підтримку. Ми не полишаємо своїх у біді”, — наголосив голова СБУ.
Як повідомляв УНН, 31 березня вибух авто стався у Маріуполі.