Полковник СБУ погиб в Мариуполе в результате подрыва авто
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Мариуполе погиб полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш результате подрыва автомобиля боевиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
"Сегодня, около 8:30 утра в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш", - говорится в сообщении.
В СБУ пообещали в кратчайшие сроки наказать боевиков, взорвавших авто.
"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", - сказал председатель СБ Украины Василий Грицак.
Как отмечается, у А.Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке - два года.
В СБУ выразили семье и близким глубокие соболезнования.
"Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде", - подчеркнул глава СБУ.