Полк "Азов": російська авіація скинула на Маріуполь ще дві надпотужні авіабомби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Полк "Азов" повідомляє, що російська авіація сьогодні скинула на Маріуполь дві надпотужні авіабомби, пише УНН.
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"Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", - вказали у полку "Азов".
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Перед цим російські окупанти вже кілька разів бомбили місця, де знайшли сховище мирні жителі Маріуполя - зокрема, драмтеатр.
Також бомбу окупанти скинули на пологовий будинок у місті.