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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Полк "Азов": російська авіація скинула на Маріуполь ще дві надпотужні авіабомби

Полк "Азов": російська авіація скинула на Маріуполь ще дві надпотужні авіабомби

Київ • УНН

 • 255298 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Полк "Азов" повідомляє, що російська авіація сьогодні скинула на Маріуполь дві надпотужні авіабомби, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", - вказали у полку "Азов".

Доповнення

Перед цим російські окупанти вже кілька разів бомбили місця, де знайшли сховище мирні жителі Маріуполя - зокрема, драмтеатр.

Також бомбу окупанти скинули на пологовий будинок у місті.

Українські Національні Новини

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