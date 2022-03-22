Полк "Азов": российская авиация сбросила на Мариуполь еще две сверхмощные авиабомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полк "Азов" сообщает, что российская авиация сегодня сбросила на Мариуполь две сверхмощные авиабомбы, пишет УНН.
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"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. Уже в который раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", - указали в полку "Азов".
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Перед этим российские оккупанты уже несколько раз бомбили места, где нашли убежище мирные жители Мариуполя - в частности, драмтеатр.
Также бомбу оккупанты сбросили на роддом в городе.