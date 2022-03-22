Полк "Азов": российская авиация сбросила на Мариуполь еще две сверхмощные авиабомбы

Цитата

"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. Уже в который раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", - указали в полку "Азов".

Дополнение

Перед этим российские оккупанты уже несколько раз бомбили места, где нашли убежище мирные жители Мариуполя - в частности, драмтеатр.

Также бомбу оккупанты сбросили на роддом в городе.