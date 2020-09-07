Політтехнолог назвав трійку лідерів мерських перегонів у Києві

Так, за словами експерта, в трійці лідерів електоральних симпатій киян сьогодні чинний мер Віталій Кличко, депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук і шоумен Сергій Притула.

"Що стосується сьогоднішніх розкладів, то я бачу таку трійку - це Кличко, Верещук і Притула. А ось у другому турі найцікавіше. За статистикою, ці вибори мера пройдуть у два тури. У другому турі можуть бути сюрпризи і, я думаю, що не найприємніші для Кличка", - зазначив Тизенгаузен.

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Нагадаємо, за що за словами політолога Віталія Бали, у "Притули найгірша ситуація, а дії Пальчевського навіть важко коментувати". "Поганий стан справ" Притули експерт пояснює низьким рейтингом його партії - "Голос", який очевидно, що буде тягнути вниз і самого кандидата.

Що стосується Кличка, то експерти прогнозують падіння його рейтингів, а також говорять про те, що його виборець не особливо мотивований, і в день голосування може просто не дійти до виборчих дільниць.