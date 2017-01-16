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Поліція відкинула версію "бурштинових розбірок" щодо перестрілки на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Причиною стрільби на Рівненщині стала особиста неприязнь між селянами. Розбірки вчора влаштували в селищі Старе Село. У результаті конфлікту троє молодиків із сусіднього району отримали вогнепальні поранення. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління Нацполіції в Рівненській області Олександр Панасюк.

Потерпілі нині в лікарні, в одного хірурги дістали кулю з живота. Поліція порушила два кримінальні провадження за фактом хуліганства та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Версію про конфлікт через нелегальний видобуток бурштину правоохоронці повністю заперечують.

"Версія одна — конфлікт, який виник на грунті особистих неприязних відносин протягом деякого часу між двома категоріями людей — з одного боку Старе Село з іншого — люди з Березнівського району", - зазначив він.

Нагадаємо, учаснику конфлікту, 26-річному потерпілому з Березнівського району, хірурги видалили дробинку з черевної порожнини.

Українські Національні Новини

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