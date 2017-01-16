Полиций откинула версию "янтарных разборок" в деле перестрелки в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 января. УНН. Причиной стрельбы в Ровенской области стала личная неприязнь между сельскими жителями. Разборки вчера устроили в поселке Старое Село. В результате конфликта трое молодых людей из соседнего района получили огнестрельные ранения. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.
Пострадавшие сейчас в больнице, у одного хирурги достали пулю из живота. Полиция открыла два уголовных производства по факту хулиганства и нанесения тяжких телесных повреждений. Версию о конфликте из-за нелегальной добычи янтаря правоохранители полностью отрицают.
"Версия одна - конфликт, который возник на почве личных неприязненных отношений в течение некоторого времени между двумя категориями людей - с одной стороны Старое Село с другой - люди из Березновского района", - отметил он.
Напомним, участнику конфликта, 26-летнему пострадавшему из Березновского района, хирурги удалили дробинку из брюшной полости.