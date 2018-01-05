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Поліції вдалося частково відтворити маршрут Ноздровської перед смертю – Аброськін

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Правоохоронним органам вдалося частково відтворити маршрут юристки Ірини Ноздровської перед її вбивством. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, з посиланням на прес-службу Національної поліції України передає УНН.

Поліції вдалося частково відтворити маршрут Ноздровської перед смертю – Аброськін

"Нами розглядаються усі зв'язки загиблої. В поле зору потрапляють сотні людей, з якими вона була знайома. Первинний етап, про який ми можемо повідомити громадськість, активно відпрацьовується. Зокрема, це огляд місця події, відпрацювання населених пунктів, розташованих поряд з місцем події", - сказав В.Аброськін.

Він зазначив, що поліції вдалося відтворити маршрут правозахисниці Ірини Ноздровської перед вбивством: від місця її роботи в Києві - і до станції метро "Героїв Дніпра". Використовуючи технічні можливості, було відстежено її пересування та приблизний час смерті. Однак остаточний висновок буде зроблено по закінченню комплексної експертизи.

В.Аброськін зазначив, що зняття інформації та відпрацювання з камер зовнішнього спостереження триває. Зокрема, шлях пересування загиблої зафіксували понад 30 камер відеоспостереження.

"Однак ці камери не є державною власністю, тому доступ до кожної з них - тільки за рішенням суду. На сьогодні поліція отримала доступ не до усіх камер", - повідомив перший заступник глави Нацполіції.

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Водночас він зазначив, що перевіряються різні версії скоєння цього злочину. Зокрема, і версія причетності до вбивства громадянина, який збив на смерть сестру потерпілої.

"Ми припускаємо, що Ірина все-таки доїхала додому. Там її могли очікувати, або ж вона їхала разом з вбивцею", - додав В.Аброськін.

Нагадаємо, в поліції повідомили, що на сьогодні у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської допитано багато людей щодо переміщення загиблої до місця виявлення тіла.

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