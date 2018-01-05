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Полиции удалось частично воссоздать маршрут Ноздровской перед смертью - Аброськин

Киев • УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Правоохранительным органам удалось частично воссоздать маршрут юристки Ирины Ноздровськой перед ее убийством. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины передает УНН.

Полиции удалось частично воссоздать маршрут Ноздровской перед смертью - Аброськин

"Нами рассматриваются все связи погибшей. В поле зрения попадают сотни людей, с которыми она была знакома. Первоначальный этап, о котором мы можем сообщить общественности, активно отрабатывается. В частности, это осмотр места происшествия, отработки населенных пунктов, расположенных рядом с местом события", - сказал В.Аброськин.

Он отметил, что полиции удалось воссоздать маршрут правозащитницы И.Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве - и до станции метро "Героев Днепра". Используя технические возможности, были отслежены ее передвижения и примерное время смерти. Однако окончательный вывод будет сделан по окончании комплексной экспертизы.

В.Аброськин отметил, что снятие информации и отработки с камер наружного наблюдения продолжается. В частности, путь передвижения погибшей зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения.

"Однако эти камеры не является государственной собственностью, поэтому доступ к каждой из них - только по решению суда. На сегодняшний день полиция получила доступ не ко всем камерам", - сообщил первый заместитель главы Нацполиции.

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В то же время он отметил, что проверяются различные версии совершения этого преступления. В частности, и версия причастности к убийству гражданина, сбившего насмерть сестру потерпевшей.

"Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли ожидать, или же она ехала вместе с убийцей", - добавил В.Аброськин.

Напомним, в полиции сообщили, что сегодня в деле убийства юристки Ирины Ноздровской допрошены многие относительно перемещения погибшей к месту обнаружения тела.

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