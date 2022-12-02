Поліція знову оточила будівлю посольства України в Мадриді – ЗМІ

Деталі

Повідомляється, що персонал посольства знаходиться у будівлі. Поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі. Поліцейські просять людей, які перебувають у районі периметра безпеки, покинути його.

Las inmediaciones de la embajada de Ucrania en España está siendo desalojada mientras se refuerza policialmente la zona



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Додамо

У Міністерстві закордонних справ повідомили про отримання низки нових загроз посольствам та консульствам України після вибуху в дипустанові в Мадриді.

Раніше

До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув у руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, зараз його госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала, повідомили у МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху у Мадриді.