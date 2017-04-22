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Поліція Житомира затримала крадія, що ховався в дивані

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 квітня. УНН. У дивані вирішив сховатись від поліції чоловік, який розшукувався за скоєння 7 крадіжок із осель мешканців с.Новогуйвинськ. Повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.

Проводячи розшукові заходи, правоохоронці отримали інформацію, що розшукуваний може знаходитись в будинку мешканця с.Сінгурів, прибувши на місце, поліцейські поспілкувались із господарем обійстя, який на розмову, до речі, налаштований не був, втім впустити поліцейських до будинку все ж довелось.

Зайшовши до будинку, правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка довелось витягнути із дивану, де він намагався сховатись. Згодом виявилось, що у затриманого підроблений паспорт.

“Чоловік змушений був розповісти поліцейським, яким чином до нього потрапив чужий документ. За його словами, він знайшов його у м.Києві, а зміни вніс самостійно, сподіваючись таким чином й надалі переховуватись від органів розслідування. Розшукуваний був затриманий на підставі відповідної ухвали суду та доставлений для обрання йому міри запобіжного заходу. Нині 47-річний чоловік під вартою. Окрім кримінальної відповідальності за низку крадіжок, тепер йому інкримінується ще й підроблення документів, печаток та їх використання ст.358 ККУ.Тож затриманому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 6 років.”, — повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що 7 лютого у Житомирі був аналогічний випадок — прибувши на виклик патрульні поліцейські були змушені витягувати рошукуваного з дивану

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