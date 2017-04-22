Полиция Житомира задержала вора, который прятался в диване

Проводя розыскные мероприятия, правоохранители получили информацию, что разыскиваемый может находиться в доме жителя с.Сингурив, прибыв на место, полицейские пообщались с хозяином двора, который на разговор настроен не был, впустить полицейских к дому все же пришлось.

Зайдя в дом, правоохранители обнаружили разыскиваемого мужчины, правда, его пришлось извлечь из дивана, где он пытался спрятаться. Впоследствии оказалось, что у задержанного поддельный паспорт.

“Мужчина вынужден был рассказать полицейским, каким образом к нему попал чужой документ. По его словам, он нашел его в Киеве, а изменения внес самостоятельно, надеясь таким образом и дальше скрываться от органов расследования. Разыскиваемый был задержан на основании соответствующего постановления суда и доставлен для избрания ему меры пресечения. Сейчас 47-летний мужчина под стражей. Кроме уголовной ответственности за ряд краж, теперь ему инкриминируется еще и подделка документов, печатей и их использование 358 ККУ. Тож задержанному грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 6 лет ”, - сообщают в полиции.

Напомним, что 7 февраля в Житомире был аналогичный случай — прибыв на вызов патрульные полицейские были вынуждены извлекать рошукуваного с дивана