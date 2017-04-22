Полиция Житомира задержала вора, который прятался в диване

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29753 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149103 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113600 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114731 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111456 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106815 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103366 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151836 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Полиция Житомира задержала вора, который прятался в диване

Полиция Житомира задержала вора, который прятался в диване

Киев  •  УНН

 • 11789 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В диване решил спрятаться от полиции мужчина, который разыскивался за совершение 7 краж из домов жителей с.Новогуйвинськ. Сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.

Проводя розыскные мероприятия, правоохранители получили информацию, что разыскиваемый может находиться в доме жителя с.Сингурив, прибыв на место, полицейские пообщались с хозяином двора, который на разговор настроен не был, впустить полицейских к дому все же пришлось.

Зайдя в дом, правоохранители обнаружили разыскиваемого мужчины, правда, его пришлось извлечь из дивана, где он пытался спрятаться. Впоследствии оказалось, что у задержанного поддельный паспорт.

“Мужчина вынужден был рассказать полицейским, каким образом к нему попал чужой документ. По его словам, он нашел его в Киеве, а изменения внес самостоятельно, надеясь таким образом и дальше скрываться от органов расследования. Разыскиваемый был задержан на основании соответствующего постановления суда и доставлен для избрания ему меры пресечения. Сейчас 47-летний мужчина под стражей. Кроме уголовной ответственности за ряд краж, теперь ему инкриминируется еще и подделка документов, печатей и их использование 358 ККУ. Тож задержанному грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 6 лет ”, - сообщают в полиции.

Напомним, что 7 февраля в Житомире был аналогичный случай — прибыв на вызов патрульные полицейские были вынуждены извлекать рошукуваного с дивана

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