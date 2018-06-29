Поліція заявила, що стрілок у Меріленді цілеспрямовано напав на редакцію газети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Слідчі вважають, що чоловік, який відкрив стрілянину в Аннаполісі (штат Меріленд), цілеспрямовано напав саме на редакцію видання Capital Gazette та його співробітників, однак причини поки невідомі. Про це заявив у четвер керівник окружної поліції Білл Крампфт на прес-конференції, яку транслювали центральні телеканали, інформує УНН.
“Це була цілеспрямована атака на Capital Gazette, — сказав він. “Нападник увійшов до будівлі з дробовиком і шукав своїх жертв, коли проходив по нижньому ярусу”, — зазначив поліцейський. Керівник окружної поліції додав, що редакція незадовго до нападу отримувала погрози через соціальні мережі.
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“Ми знаємо, що мали місце погрози щодо Capital Gazette у соціальних мережах, — сказав він. — Ми намагаємося встановити, що це був за аккаунт і хто їх надсилав”.
Останні з них надійшли у середу, уточнив поліцейський. “Це були погрози проти Capital у цілому”, — пояснив Крампфт.
Він також уточнив, що владі невідомо про безпосередні зв’язки між підозрюваним і кимось із співробітників газети. “Я не можу сказати, знав він кого-то зі співробітників або вибрав в якості мети для атаки це видання в цілому”, — додав Крампфт.
Нагадаємо, в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette в американському місті Аннаполіс (штат Меріленд, округ Анн-Арандел) загинули п’ять осіб.