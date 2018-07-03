Поліція затримала злочинця, який втік з суду на Полтавщині

"Особливо небезпечного злочинця Віталія Суржана затримали близько 22-ї години 2 липня на одній із вулиць міста Києва, коли він вийшов на вулицю з магазину", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, до затримання втікача були залучені бійці спецпідрозділу "КОРД", тому для втікача поява поліцейських була повною несподіванкою, тож вчинити опір він не встиг.



Нагадаємо, наприкінці червня із зали Миргородського районного суду на Полтавщині втік злочинець. Чоловік засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Згодом поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою.