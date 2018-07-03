Полиция задержала преступника, который сбежал из суда в Полтавской области

"Особо опасного преступника Виталия Суржан задержали около 22 часов 2 июля на одной из улиц города Киева, когда он вышел на улицу из магазина", - говорится в сообщении.



Как отмечается, к задержанию беглеца были привлечены бойцы спецподразделения "КОВД", поэтому для беглеца появление полицейских было полной неожиданностью, оказать сопротивление он не успел.



Напомним, в конце июня из зала Миргородского районного суда Полтавской области сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Впоследствии полиция обнаружила брошенный транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.