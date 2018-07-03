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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 81504 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111650 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132610 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139523 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 176043 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155237 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142496 просмотра

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Полиция задержала преступника, который сбежал из суда в Полтавской области

Полиция задержала преступника, который сбежал из суда в Полтавской области

Киев  •  УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция в Киеве задержала преступника, который сбежал из помещения Миргородского суда. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"Особо опасного преступника Виталия Суржан задержали около 22 часов 2 июля на одной из улиц города Киева, когда он вышел на улицу из магазина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к задержанию беглеца были привлечены бойцы спецподразделения "КОВД", поэтому для беглеца появление полицейских было полной неожиданностью, оказать сопротивление он не успел.

Напомним, в конце июня из зала Миргородского районного суда Полтавской области сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Впоследствии полиция обнаружила брошенный транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.

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