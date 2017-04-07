Поліція затримала злочинців, які готували вбивство екс-віце-прем'єра Молдови – А.Аваков (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міністерством внутрішніх справ Молдови попередили замовне вбивство колишнього віце-прем'єр-міністра Молдови Приходька. Про це на брифінгу журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні о 14:00 ми реалізували спільну міжнародну операцію, яку проводили разом з Міністерством внутрішніх справ Молдовської Республіки щодо запобігання замовного убивства колишнього віце-прем’єра Республіки Молдова пана Приходька”, — сказав А.Аваков.
За його словами, в ході операції затримано виконавців, а також організатора замовного вбивства.
У свою чергу С.Князєв повідомив, що сьогодні відбулось затримання міжнародного злочинного угруповання, яке “отримало замовлення на вбивство молдовського політика і бізнесмена”.
“У Кишиневі були затримані виконавці цього злочину, відразу у них було вилучено зброю”, — сказав С.Князєв.
За його словами, зараз у них проходять обшуки.
“А в місті Києві в цей час співробітники Національної поліції України спільно з ДПСУ провели операцію, із залученням співробітників ГПУ ... затримали організаторів цього злочину”, — додав С.Князєв.
За його словами, до кінця дня до суду будуть направлені матеріали для обрання затримання запобіжного заходу.