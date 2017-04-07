Полиция задержала преступников, которые готовили убийство экс-вице-премьера Молдовы - А.Аваков (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины совместно с Министерством внутренних дел Молдовы предотвратили заказное убивство бывшего вице-премьер-министра Молдовы Приходька. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает кореспондент УНН.
“Сегодня в 14:00 мы реализовали совместную международную операцію, которую проводили вместе с МВД Молдавской Республики по предотвращению заказного убивства бывшего вице-премьера Республики Молдова господина Приходька”, — сказал А.Аваков.
По его словам в ходе операции задержаны исполнители, а также организатор заказного убийства.
В свою очередь С.Князев сообщил, что сегодня достоялось задержание международной преступной группировки, которое “получило заказ на убивство молдовского политика и бизнесмена”.
“В Кишеневе были задержаны исполнители этого преступления, сразу у них было изьято оружне”, — сказал С.Князев.
По его словам, сейчас у них проходят обыски.
“А в городе Киеве в это время сотрудники Национальной полиции Украины совмесно с ГПСУ провели операцію, с привлечением сотрудников ГПУ... задержали организаторов этого правонарушения”, — добавил С.Князев.
По его словам, до конца дня в суд будут направлены материалы для избрания задержаным меры пресечения.