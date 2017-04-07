Полиция задержала преступников, которые готовили убийство экс-вице-премьера Молдовы - А.Аваков (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59036 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106715 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119017 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113881 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105158 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156138 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция задержала преступников, которые готовили убийство экс-вице-премьера Молдовы - А.Аваков (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 17115 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины совместно с Министерством внутренних дел Молдовы предотвратили заказное убивство бывшего вице-премьер-министра Молдовы Приходька. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает кореспондент УНН.

“Сегодня в 14:00 мы реализовали совместную международную операцію, которую проводили вместе с МВД Молдавской Республики по предотвращению заказного убивства бывшего вице-премьера Республики Молдова господина Приходька”, — сказал А.Аваков.

По его словам в ходе операции задержаны исполнители, а также организатор заказного убийства.

В свою очередь С.Князев сообщил, что сегодня достоялось задержание международной преступной группировки, которое “получило заказ на убивство молдовского политика и бизнесмена”.

“В Кишеневе были задержаны исполнители этого преступления, сразу у них было изьято оружне”, — сказал С.Князев.

По его словам, сейчас у них проходят обыски.

“А в городе Киеве в это время сотрудники Национальной полиции Украины совмесно с ГПСУ провели операцію, с привлечением сотрудников ГПУ... задержали организаторов этого правонарушения”, — добавил С.Князев.

По его словам, до конца дня в суд будут направлены материалы для избрания задержаным меры пресечения.

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