Поліція затримала ймовірно причетного до пожежі триповерхового будинку на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка, ймовірно причетного до пожежі в місті Часів Яр, внаслідок чого дах над головою втратили 23 людини, серед них семеро дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Так, в результаті першочергових слідчих дій було встановлено, що до вказаного інциденту причетний 25-річний мешканець однієї з квартир, яка раніше була відключена від електро- та газопостачання.
Винуватець події пояснив, що ввечері після вживання спиртних напоїв на саморобному пристрої готував їжу та заснув. Прокинувся, вже коли квартира була охоплена полум’ям.
Наразі слідчими Бахмутського відділу поліції призначено ряд експертиз. Після отримання остаточних даних чоловіку буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.270 “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 27 січня внаслідок займання триповерхового будинку в місті Часів Яр вогонь повністю знищив дах будівлі, відновленню вона не підлягає. Рятувальники загасили полум’я, при цьому евакуювавши всіх мешканців будинку.