Полиция задержала вероятно причастного к пожару трехэтажного дома в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Полицейские задержали мужчину, вероятно причастного к пожару в городе Часов Яр, в результате чего крышу над головой потеряли 23 человека, среди них семеро детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, в результате первоочередных следственных действий было установлено, что к указанному инциденту причастен 25-летний житель одной из квартир, которая ранее была отключена от электро- и газоснабжения.
Виновник происшествия объяснил, что вечером после употребления спиртных напитков на самодельном устройстве готовил еду и заснул. Проснулся, уже когда квартира была охвачена пламенем.
Сейчас следователями Бахмутского отдела полиции назначен ряд экспертиз. После получения окончательных данных мужчине будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 27 января в результате пожара трехэтажного дома в городе Часов Яр огонь полностью уничтожил крышу здания, восстановлению она не подлежит. Спасатели потушили пламя, при этом эвакуировав всех жителей дома.