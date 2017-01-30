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Полиция задержала вероятно причастного к пожару трехэтажного дома в Донецкой области

Полиция задержала вероятно причастного к пожару трехэтажного дома в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Полицейские задержали мужчину, вероятно причастного к пожару в городе Часов Яр, в результате чего крышу над головой потеряли 23 человека, среди них семеро детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Так, в результате первоочередных следственных действий было установлено, что к указанному инциденту причастен 25-летний житель одной из квартир, которая ранее была отключена от электро- и газоснабжения.

Виновник происшествия объяснил, что вечером после употребления спиртных напитков на самодельном устройстве готовил еду и заснул. Проснулся, уже когда квартира была охвачена пламенем.

Сейчас следователями Бахмутского отдела полиции назначен ряд экспертиз. После получения окончательных данных мужчине будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 27 января в результате пожара трехэтажного дома в городе Часов Яр огонь полностью уничтожил крышу здания, восстановлению она не подлежит. Спасатели потушили пламя, при этом эвакуировав всех жителей дома.

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