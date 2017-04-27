Поліція затримала вандала, який пограбував могилу Лесі Українки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який вкрав бронзові деталі з пам’ятника Лесі Українки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook, передає УНН.
“Чоловік зняв із пам’ятника відомої письменниці бронзові деталі, розбив їх і за 300 гривень здав на металобрухт. Крім того, на приватному обійсті його родичів (під час обшуку — ред.) виявили інші речі із цвинтаря: таблички з цінних металів, оздоблення могил із латуні, фрагменти плит і навіть... барельєф”, — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, підозрюваний був затриманий біля одного із пунктів прийому металобрухту.
“Зловмисником виявився 38-річний раніше засуджений чоловік, який останнім часом вів бродяжницький спосіб життя. У скоєному він одразу зізнався”, — додали у відділі комунікації.
“Було встановлено, що у день злочину він прийшов на Байкове кладовище близько п’ятої години ранку. А вже там за допомогою викрутки та плоскогубців із передньої та лівої частини пам’ятника зняв дві бронзові "гірлянди". Через деякий час метал із надгробка він здав, а отримані гроші витратив на спиртне та наркотики”, — заявив начальник територіального відділення поліції Голосіївського управління Олексій Петрушко.
За його словами, слідчі також перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території міста.
“Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманого десятки таких епізодів”, — додав О.Петрушко.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.297 (наруга над могилою) ККУ.
Нагадаємо, у Міністерстві культури висловили занепокоєння через пошкодження могили Лесі Українки на території Байкового кладовища у Києві.