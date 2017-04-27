Полиция задержала вандала, который ограбил могилу Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полиция задержала мужчину, который украл бронзовые детали с памятника Леси Украинки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, передает УНН.
"Мужчина снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом. Кроме того, на частном дворе его родственников (при обыске - ред.) обнаружили другие вещи с кладбища: таблички из ценных металлов, отделка могил из латуни, фрагменты плит и даже ... барельеф", - говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемый был задержан возле одного из пунктов приема металлолома.
"Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался", - добавили в отделе коммуникации.
"Было установлено, что в день преступления он пришел на Байковом кладбище около пяти часов утра. А уже там с помощью отвертки и плоскогубцев с передней и левой части памятника снял две бронзовые "гирлянды". Через некоторое время металл с надгробия он сдал, а полученные деньги потратил на спиртное и наркотики", - заявил начальник территориального отделения полиции Голосеевского управления Алексей Петрушко.
По его словам, следователи также проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города.
"Есть все основания полагать, что на счету задержанного десятки таких эпизодов", - добавил О.Петрушко.
По данному факту начато уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой) УК.
Напомним, в Министерстве культуры выразили обеспокоенность из-за повреждения могилы Леси Украинки на территории Байкового кладбища в Киеве.