Поліція затримала ще одного підозрюваного у справі теракту в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Бірмінгемі затримали ще одного підозрюваного у рамках розслідування теракту в Лондоні, передає УНН з посиланням на Metro.
Сьогодні, 26 березня поліція затримала 30-річного чоловіка в Бірмінгемі у рамках розслідування теракту в Лондоні.
Зараз він перебуває під вартою в поліції відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом.
Цей чоловік вже 12-та особа, арештована у рамках розслідування. Дев'ятьох осіб відпустили без подальших заходів.
Ще один 58-річний чоловік, арештований в Бірмінгемі, залишається під вартою після серії рейдів по всій країні.
Загалом правоохоронці провели 15 обшуків за різними адресами в східній частині Лондона, на півдні Лондона, Брайтона, Суррей, Кармартеншір, Бірмінгем і Манчестер.
Чотирнадцять обшуків наразі завершені, один в Бірмінгемі ще триває.
Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн.
Нагадаємо, британська поліція опублікувала фото Халіда Масуда, який у середу наїхав на перехожих і ножем смертельно поранив поліцейського біля будівлі парламенту в центрі Лондона.