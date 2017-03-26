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Поліція затримала ще одного підозрюваного у справі теракту в Лондоні

Поліція затримала ще одного підозрюваного у справі теракту в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Бірмінгемі затримали ще одного підозрюваного у рамках розслідування теракту в Лондоні, передає УНН з посиланням на Metro.

Сьогодні, 26 березня поліція затримала 30-річного чоловіка в Бірмінгемі у рамках розслідування теракту в Лондоні.

Зараз він перебуває під вартою в поліції відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом.

Цей чоловік вже 12-та особа, арештована у рамках розслідування. Дев'ятьох осіб відпустили без подальших заходів.

Ще один 58-річний чоловік, арештований в Бірмінгемі, залишається під вартою після серії рейдів по всій країні.

Загалом правоохоронці провели 15 обшуків за різними адресами в східній частині Лондона, на півдні Лондона, Брайтона, Суррей, Кармартеншір, Бірмінгем і Манчестер.

Чотирнадцять обшуків наразі завершені, один в Бірмінгемі ще триває.

Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн.

Нагадаємо, британська поліція опублікувала фото Халіда Масуда, який у середу наїхав на перехожих і ножем смертельно поранив поліцейського біля будівлі парламенту в центрі Лондона.

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