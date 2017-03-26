Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу теракта в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Бирмингеме задержали еще одного подозреваемого в рамках расследования теракта в Лондоне, передает УНН со ссылкой на Metro.
Сегодня, 26 марта, полиция задержала 30-летнего мужчину в Бирмингеме в рамках расследования теракта в Лондоне.
Сейчас он находится под стражей в полиции в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.
Этот человек уже 12-е лицо, арестованная в рамках расследования. Девять человек отпустили без дальнейших мер.
Еще один 58-летний мужчина, арестованный в Бирмингеме, остается под стражей после серии рейдов по всей стране.
Всего правоохранители провели 15 обысков по разным адресам в восточной части Лондона, на юге Лондона, Брайтона, Суррей, Кармартеншир, Бирмингем и Манчестер.
Четырнадцать обысков завершены, один в Бирмингеме продолжается.
Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран.
Напомним, британская полиция опубликовала фото Халида Масуда, который в среду наехал на прохожих и ножом смертельно ранил полицейского у здания парламента в центре Лондона.