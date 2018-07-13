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Поліція затримала родину наркобарона із продукцією на мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Київські правоохоронці затримали етнічну групу із наркотиками на суму понад 2,5 мільйони гривень. Про це повідомила пресс-служба Національної поліції м.Києва, передає УНН.

“Поліція за процесуального керівництва прокуратури задокументувала п’ять осіб на продажі наркотичних засобів опіатної групи, які зловмисники привозили до столиці із Черкаської області”, — йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування кримінального провадження, працівники управління протидії наркозлочинності столичної поліції, київської міської прокуратури № 4 та слідчі Дніпровського управління поліції встановили, що 63-річний житель Черкаської області разом із дружиною організували групу, яка збувала опій.

На цей час правоохоронці мають підтвердження про трьох киян, які були співучасниками подружньої пари. Організатори залишали товар у схованках на межі київської та черкаської областей, а після отримання грошей на банківські рахунки повідомляли місце знаходження закладки. І вже київські учасники угрупування збували ацетильований опій.

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Співробітник управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві розповіла, що після проведення п’яти оперативних закупок, працівники підрозділу із залученням спецпризначенців, кінологів та інших поліцейських служб провели одночасне затримання членів злочинної групи у місті Києві та Черкаській області.

“Під час санкціонованих обшуків у домоволодіннях зловмисників працівники поліції вилучили близько 2,5 літрів концентрату опію, понад 100 кубів опію ацетильованого та 200 патронів різного калібру, велику кількість телефонних і банківських карток та інші докази злочинної діяльності наркоугрупування”, — додала правоохоронець.

За цінами “чорного ринку”, роздрібна вартість всіх вилучених наркотиків може сягати понад 2,5 мільйони гривень.

“П’ять членів злочинного угрупування — трьох чоловіків та двох жінок — затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організаторів арештували з правом внесення застави, а трьом іншим наркоділкам обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ” - зазначив начальник відділу УП ГУНП у м. Києві Денис Лаворько.

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Всім фігурантам оголошені підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці викрили канал поставок кокаїну з Латинської Америки.

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