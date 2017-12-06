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Поліція затримала “псевдожурналіста” з ножем під час сутичок у Києві - Шевченко

Поліція затримала “псевдожурналіста” з ножем під час сутичок у Києві - Шевченко

Київ • УНН

 • 12138 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Співробітник поліції у Києві під час сутичок між активістами та правоохоронцями затримали нібито “псевдожурналіста” з ножем. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник МВС Артем Шевченко, передає УНН.

“Шановні журналісти, висвітлюючи буремні події на вулицях ніколи не робіть так як цей правопорушник і псевдожурналіст: взяв із собою ніж, дістав його, хотів застосувати, а коли підлеглі Юрія Зозулі його законно, але жорстко почали затримувати — скинув і почав волати “У мєня нєт ножа, я журналіст!”, — написав він.

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Також речник МВС порадив представникам ЗМІ, під час висвітлення подібних акцій на вулиці, одягати яскраві жилети, прес-карти на видному місці тощо.

Водночас на своїй сторінці у Facebook журналіст Ігор Рудик написав: “Я намагався показати поліцаям своє посвідчення, але так стяжку на руки наділи, що сльози текли”.

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