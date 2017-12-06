Полиция задержала "псевдожурналиста" с ножом во время столкновений в Киеве - Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сотрудник полиции в Киеве во время столкновений между активистами и правоохранителями задержали якобы "псевдожурналиста" с ножом. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, передает УНН.
"Уважаемые журналисты, освещая бурные события на улицах никогда не делайте так как этот преступник и псевдожурналист: взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда подчиненные Юрия Зозули законно, но жестко начали задерживать - сбросил и начал кричать "У меня нет ножа, я журналист!" - написал он.
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Также представитель МВД посоветовал представителям СМИ, при освещении подобных акций на улице, надевать яркие жилеты, пресс-карты на видном месте и тому подобное.
В то же время на своей странице в Facebook журналист Игорь Рудик написал: "Я пытался показать полицейским свое удостоверение, но так стяжку на руки надели, что слезы текли".