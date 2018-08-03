Поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство Гандзюк

"Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину", - написав він.

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.