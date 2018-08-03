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17:47 • 22721 просмотра

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Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 12057 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайшие часы", - написал он.

Напомним, и.о. управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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