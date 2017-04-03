Поліція затримала підозрюваного у підпалі ринку на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у підпалі на комунальному ринку Ніжина, де вогонь знищив 16 торговельних кіосків-контейнерів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
"Затриманий чоловік підозрюється у підпалі на комунальному ринку Ніжина, де вогонь знищив 16 торговельних кіосків-контейнерів разом із будівельними товарами та побутовою технікою", - йдеться в повідомленні.
Майже опівночі 28 березня до поліції надійшла інформація про масштабну пожежу на комунальному ринку Ніжина. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та пожежно-рятувальні розрахунки ДСНС.
Рятувальники ліквідували пожежу, але стихія встигла завдати підприємцям значних збитків, знищивши товар, який зберігався у контейнерах.
Від вогню ніхто з комерсантів не постраждав, наразі вони встановлюють суму збитків.
Правоохоронці допитали підприємців, поспілкувалася з персоналом ринку, провела комплекс оперативно-розшукових заходів, у результаті яких вийшла на підозрюваного - раніше судимого, непрацюючого мешканця Ніжина.
Чоловік розповів, що, намагаючись вибрати та вкрасти найдорожчий товар, він присвічував у контейнері сірниками. Від цього випадково сталося загоряння, що призвело до знищення 16 точок із товаром.
Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Триває досудове розслідування.
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