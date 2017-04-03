Полиция задержала подозреваемого в поджоге рынка в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черниговской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге на коммунальном рынке Нежина, где огонь уничтожил 16 торговых киосков-контейнеров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
"Задержанный мужчина подозревается в поджоге на коммунальном рынке Нежина, где огонь уничтожил 16 торговых киосков-контейнеров вместе со строительными товарами и бытовой техникой", - говорится в сообщении.
Почти в полночь 28 марта в полицию поступила информация о масштабном пожаре на коммунальном рынке Нежина. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и пожарно-спасательные расчеты ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар, но стихия успела нанести предпринимателям значительный ущерб, уничтожив товар, который хранился в контейнерах.
От огня никто из коммерсантов не пострадал, сейчас они устанавливают сумму ущерба.
Правоохранители допросили предпринимателей, пообщалась с персоналом рынка, провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых вышла на подозреваемого - ранее судимого, неработающего жителя Нежина.
Мужчина рассказал, что, пытаясь выбрать и украсть дорогой товар, он светил в контейнере спичками. От этого случайно произошло возгорание, что привело к уничтожению 16 точек с товаром.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.
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