Поліція затримала на пляжі в Одесі 10 активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі на пляжі “Отрада” поліція затримала 10 активістів різних політичних поглядів, не допустивши загострення конфлікту між ними, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Одеській області.
“На пляжі "Отрада" в м. Одесі стався конфлікт між активістами різних політичних поглядів. Поліція не допустила загострення конфлікту. 10 осіб доставлено до Приморського відділу поліції в м. Одесі для встановлення обставин події”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у поліції нагадали, що “всі випадки агресії та порушення публічного порядку будуть жорстко припинятися поліцією в межах чинного законодавства”.
Як повідомляв УНН, СБУ не пропустила до України росіянина, який готував провокації в Одесі до 2 травня.