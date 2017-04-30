Полиция задержала на пляже в Одессе 10 активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Одессе на пляже "Отрада" полиция задержала 10 активистов различных политических взглядов, не допустив обострения конфликта между ними, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Одесской области.
"На пляже "Отрада" в г. Одессе произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. Полиция не допустила обострение конфликта. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в полиции напомнили, что "все случаи агрессии и нарушения общественного порядка будут жестко пресекаться полицией в рамках действующего законодательства".
Как сообщал УНН, СБУ не пропустила в Украине россиянина, который готовил провокации в Одессе до 2 мая.