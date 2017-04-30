Полиция задержала на пляже в Одессе 10 активистов

"На пляже "Отрада" в г. Одессе произошел конфликт между активистами разных политических взглядов. Полиция не допустила обострение конфликта. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции напомнили, что "все случаи агрессии и нарушения общественного порядка будут жестко пресекаться полицией в рамках действующего законодательства".

Как сообщал УНН, СБУ не пропустила в Украине россиянина, который готовил провокации в Одессе до 2 мая.