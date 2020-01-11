Поліція затримала іранця з мачете неподалік від резиденції Трампа у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Громадянин Ірану з холодною зброєю і великою сумою готівки затриманий в п'ятницю в декількох кілометрах від заміської резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Daily News.
За даними представника міської поліції Майкла Огродніка, під час затримання у чоловіка вилучено паспорт громадянина Ірану на ім'я Масуда Золеха. Під час особистого огляду у нього знайдено мачете, топірець з гострим лезом і 22 тисяч доларів готівкою. Підставою для дій поліції став тривожний дзвінок, що надійшов органам правопорядку в п'ятницю вранці.
Встановлено, що у Золеха є автомобіль, який був залишений на парковці міжнародного аеропорту Палм-Біч.
Не повідомляється, чи узятий іранець під варту. Йому наказано з'явитися в суд.
Нагадаємо, Трамп заявив про відсутність жертв серед американців після атаки Ірану.