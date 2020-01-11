Полиция задержала иранца с мачете неподалеку от резиденции Трампа во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Гражданин Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег задержан в пятницу в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Daily News.
По данным представителя городской полиции Майкла Огродника, во время задержания у мужчины изъят паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Золеха. Во время личного досмотра у него найдены мачете, топорик с остроконечным лезвием и 22 тысяч долларов наличными. Основанием для действий полиции стал тревожный звонок, поступивший органам правопорядка в пятницу утром.
Установлено, что у Золеха имеется автомобиль, который был оставлен на парковке международного аэропорта Палм-Бич.
Не сообщается, взят ли иранец под стражу. Ему предписано явиться в суд.
Напомним, Трамп заявил о отсутствие жертв среди американцев после атаки Ирана.