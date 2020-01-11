Полиция задержала иранца с мачете неподалеку от резиденции Трампа во Флориде

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112372 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116147 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114609 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129477 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105864 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108312 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108316 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131916 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130683 просмотра

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Полиция задержала иранца с мачете неподалеку от резиденции Трампа во Флориде

Полиция задержала иранца с мачете неподалеку от резиденции Трампа во Флориде

Киев  •  УНН

 • 11502 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Гражданин Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег задержан в пятницу в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Daily News.

По данным представителя городской полиции Майкла Огродника, во время задержания у мужчины изъят паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Золеха. Во время личного досмотра у него найдены мачете, топорик с остроконечным лезвием и 22 тысяч долларов наличными. Основанием для действий полиции стал тревожный звонок, поступивший органам правопорядка в пятницу утром.

Установлено, что у Золеха имеется автомобиль, который был оставлен на парковке международного аэропорта Палм-Бич.

Не сообщается, взят ли иранец под стражу. Ему предписано явиться в суд.

Напомним, Трамп заявил о отсутствие жертв среди американцев после атаки Ирана.

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